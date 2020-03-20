Эктор Бельерин: Артета говорил мне, что я могу стать новым капитаном «Арсенала» - Советский спорт
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20 марта 2020 16:51ФутболКорегин Владислав

Эктор Бельерин: Артета говорил мне, что я могу стать новым капитаном «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин хочет стать новым капитаном лондонской команды.

– Еще с тех пор, как я выступал за молодежные команды в «Барселоне», я всегда был одним из трех капитанов. Для меня это была роль, к которой я привык. Я разговаривал с Артетой в течение нескольких месяцев, и он говорил мне, что я могу им стать. Я действительно счастлив, потому что я один из тех, кто находится здесь в течение долгого времени, и я знаю, как работает клуб, – цитирует Бельерина Goal.com.

На данный момент, капитаном «канониров» является нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который близок к уходу из клуба ближайшим летом.

25-летний испанец выступает за «Арсенал» с июля 2014 года. За это время он принял участие в 195 матчах лондонцев, забив восемь голов и отдав 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023-го.

В текущем сезоне на счету Бельерина 16 поединков, в которых он отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

На данный момент «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков в 28 матчах.

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