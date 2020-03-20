Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в марте Польский игрок забил один гол и сделал один ассист в трех матчах РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком команды по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

В голосовании приняли участие 8065 человек. 30-летний поляк набрал 69,5 процентов. Второе место занял голкипер Маринато Гилерме (11,6%). Тройку лучших замкнул защитник Станислав Магкеев (8,4%).

С момента возобновления РПЛ Крыховяк принял участие в трех матчах против «Зенита» (0:0), «Ахмата» (1:0) и «Ростова» (3:1), забив один гол и отдав одну результативную передачу.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. От лидера чемпионата – «Зенита» – подопечные Юрия Семина отстают на девять очков.