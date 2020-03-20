The Independent: Сезон в АПЛ может быть доигран при пустых трибунах В Англии рассматривают разные возможности завершения чемпионата-2019/20.

Британская газета The Independent сообщает, что руководство Английской премьер-лиги рассматривает возможность завершения сезона без зрителей на трибунах.

Руководство АПЛ надеется, что чемпионат будет возобновлен в начале мая. При этом в лиге осознают, что, скорее всего, придется играть при пустых трибунах.

Главный фактор финансовый – в случае если сезон не будет доигран, АПЛ придется вернуть телекомпаниям 762 миллиона фунтов.

При этом также The Independent отмечает, что планировать календарь до того момента, когда пандемия коронавируса пойдет на спад, бессмысленно. Вполне возможно, соревнования удастся возобновить не ранее начала июня.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38 запланированных.