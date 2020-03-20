«Барселона» установила ценник на Ракитича Об этом сообщает Sport.es.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич покинет каталонский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, руководство поддержало его желание сменить команду и просит за уход игрока 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что 32-летний Ракитич отказался от перехода в «Ювентус» и хочет вернуться в «Севилью».

В текущем сезоне футболист провел за «Барселону» 31 матч и отдал 4 голевых паса.