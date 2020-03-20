«Эвертон» может приобрести Кальехона Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон может оказаться в АПЛ ближайшим летом.

Как утверждает The Athletic, руководство «Эвертона» хочет усилиться правый фланг атаки, и 33-летний испанец является одним из кандидатов на трансфер.

Отметим, что главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти знаком с полузащитником по совместной работе в «Наполи».

Кальехон перешел в неаполитанский клуб в июле 2013 года за 9,5 миллионов евро из мадридского «Реала». В составе команды он провел 336 матчей, забил 80 голов и отдал 77 ассистов. Его контракт с клубом истекает этим летом.

Помимо «Эвертона», испанского игрока хотят пригласить в свои ряды «Севилья» и «Валенсия».