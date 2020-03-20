УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play Из-за пандемии коронавируса футбольные клубы обречены на колоссальные убытки.

Итальянская La Gazzetta dello Sport сообщает, что Европейский союз футбольных ассоциаций может пересмотреть регламент финансового Fair Play.

Правила, не позволяющие участникам еврокубков накапливать долги, были установлены в 2011 году. С 2015-го нельзя иметь разницу между расходами и доходами более 30 миллионов евро.

Итальянские журналисты сообщают, что УЕФА организовал две комиссии с тем, чтобы рассмотреть возможность минимизировать потери футбольных клубов из-за того, что пандемия коронавируса прервала сезон.

В данный момент трудно представить полные масштабы финансового кризиса, который ждет европейский футбол. Скорее всего, многим клубам будет трудно выполнить условия нынешнего регламента.

Напомним, что за последние 10 дней футбольные турниры были приостановлены практически по всему континенту. На данный момент в Европе продолжают играть футбол лишь в чемпионате Белоруссии.