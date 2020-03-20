«Наполи» составит конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Кастровилли Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли может перейти в «Наполи».

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летний итальянец отлично зарекомендовал себя в нынешнем сезоне и заинтересовал такие клубы, как «ПСЖ» и «Наполи». Отмечается, что стороны будут обсуждать трансфер футболиста ближайшим летом.

Напомним, что в октябре прошлого года полузащитник продлил соглашение с «фиалками» до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Кастровилли провел 26 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Также он дебютировал в составе сборной Италии в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020 года против Боснии (3:0).

«Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков после 26 матчей.