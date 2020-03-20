«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Белоруссии На выходных можно будет посмотреть две игры первого тура.

Телеканал «Матч ТВ» договорился о показе матчей белорусской высшей лиги. Это единственный футбольный национальный чемпионат в Европе, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса.

На выходные запланированы две прямые трансляции игр первого тура. В субботу 21 марта на телеканале «Матч! Футбол 1» можно посмотреть встречу «Ислочь» – «Неман» (15:55 мск), а в воскресенье 22 марта – матч «Слуцк» – «Славия» (13:55 мск).

Турнир стартовал вчера 19 марта. ««Энергетик-БГУ» обыграл БАТЭ 3:1, а солигорский «Шахтер» уступил 0:1 «Торпедо-БелАЗ».