Сетьен продолжит работать в «Барселоне» в следующем сезоне Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен останется на своем посту в следующем сезоне, утверждает Diario Sport.

Отмечается, что руководство каталонского клуба довольно выступлениями команды под руководством 61-летнего специалиста. Данное решение уже было озвучено тренеру, и теперь стороны пытаются согласовать летние трансферы.

Напомним, 13 января Сетьен был назначен на должность главного тренера «Барселоны». Под его руководством команда приняла участие в 12 матчах, одержала восемь побед, один раз сыграла вничью и трижды потерпела поражение, в том числе от мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2.

На данный момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков после 27 туров. Также каталонцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов, сыграв вничью в первом матче 1/8 финала с «Наполи» (1:1).