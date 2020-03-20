«Динамо-Брест» и «Смолевичи» сыграли вничью, минское «Динамо» проиграло «Руху» Коронавирус не помешал началу чемпионата Белоруссии.

В рамках первого тура чемпионата Белоруссии по футболу сегодня 20 марта состоялись два матча. Чемпион страны «Динамо-Брест» и «Смолевичи» сыграли вничью 1:1. Минское «Динамо» на своем поле уступило 0:1 «Руху» из Бреста.

В матче «Динамо-Брест» – «Смолевичи» хозяевам пришлось отыгрываться. На 55-й минуте Владислав форвард гостей Владислав Мухамедов нанес точный удар в дальний угол с линии штрафной. На 69-й минуте после подачи углового камерунец Габи Кики восстановил равновесие.

В матче минского «Динамо» против «Руха» единственный гол забил на 26-й минуте ударом головой украинский защитник гостей Алексей Ковтун после углового нигерийца Чиди Осучукву.

Во втором туре ориентировочно 3 апреля сыграют «Слуцк» – «Динамо-Брест», «Смолевичи» – «Ислочь», «Минск» – «Динамо» (Минск) и «Рух» – «Энергетик-БГУ».