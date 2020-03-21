Президент Сербии: Если Йович выйдет из своей квартиры, его арестуют Сербский нападающий «Реала» нарушил правила карантина, вернувшись из Мадрида в родную страну.

Форвард «Реала» Лука Йович подвергся критики руководителей Республики Сербия за то, что вернулся на родину, проигнорировав двухнедельный карантин, введенный в мадридском клубе после заражения коронавирусом игрока баскетбольной команды Трея Томпкинса.

«К сожалению, есть негативные примеры, которые подают наши футбольные звезды, – цитирует испанская газета Marca слова премьер-министра Сербии Аны Брнабич. – Они зарабатывают миллионы и игнорируют обязательные рекомендации о самоизоляции по возвращении домой».

Еще более жестко высказался сербский президент Александр Вучич:

«Если он выйдет из своей квартиры, его арестуют. Думаю, он сожалеет о содеянном, но я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы».

Сам Йович утверждает, что ничего не знал о строгих инструкциях по противодействию коронавирусу, принятых в Сербии:

«Мне очень жаль, что некоторые люди не выполнили свою работу и не дали мне правильные инструкции о том, как действовать во время карантина».

Общее число заразившихся коронавирусом в Сербии достигло 135 человек. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. 20 марта был зафиксирован один летальный исход.