Тарасов призвал помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств В феврале полузащитник получил тяжелую травму и не смог помочь «Рубину» в первых весенних матчах.

Дмитрий Тарасов на своей странице в инстаграме призвал помогать пожилым людям во время распространения коронавируса:

«В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам – может, рядом есть те, кому также нужна помощь.

Я последний раз закупался в магазине – без паники, просто корзина на неделю – и заодно помог с покупками нескольким пожилым людям, явно волнующимся из-за новостей.

От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами.

Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им правда сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город.

Можно просто повесить у себя в подъезде объявления с предложением помочь пожилым соседям с покупкой продуктов и лекарств в ближайшие пару недель. Это не чужие люди, вы живете через стенку с ними».