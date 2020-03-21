Думбия рассказал о том, как его выгнали из «Сьона» по WhatsApp - Советский спорт
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21 марта 2020 01:53ФутболШарафудинов Виктор

Думбия рассказал о том, как его выгнали из «Сьона» по WhatsApp

Бывший форвард ЦСКА оказался не нужен швейцарскому клубу, когда отказался от сокращения зарплаты.

Сейду Думбия на своей странице в инстаграме рассказал подробности своего расставания со швейцарским «Сьоном».

Из-за приостановки чемпионата клуб предложил игрокам урезать зарплату, от чего многие отказались, после чего «Сьон» разорвал контракт с 13 игроками, включая ивуарийского нападающего

«Вы, вероятно, прочитали в газетах о проблемах, с которыми я столкнулся, – написал Думбия. – ФК «Сьон» одновременно уволил нескольких игроков, включая меня. Хочу уточнить – я вел себя профессионально до последней тренировки в команде.

Во вторник, 17 марта, в 17 часов по местному времени мы, игроки, получили письмо с просьбой подписать или отказаться от подписания соглашения о сокращении наших зарплат. Без обсуждения. Мы провели срочную встречу в 19 часов. Все профессиональные футболисты команды решили не соглашаться на такой шаг.

В среду мне пришло письмо с условиями контракта, я ответил на него отказом в мессенджере WhatsApp. Менее чем через 30 минут там же мне ответили, что я уволен из клуба».

32-летний Думбия выступал за «Сьон» со 2 сентября прошлого года. В 15 матчах чемпионата Швейцарии Сейду забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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