Джорджевич купил для медцентра в Черногории респиратор стоимостью 20 тысяч евро Об этом сообщает CDM.me.

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич оказал финансовую помощь медицинскому центру в Черногории. Согласно источнику, футболист российского клуба приобрел для организации респиратор стоимостью 20 тысяч евро. Напомним, Джорджевич не играет с октября 2019 года. Он получил травму колена и проходит курс реабилитации. В текущем сезоне 25-летний футболист отыграл 6 матчей и отдал один голевой пас.