СМИ: «Реал» возмущен поведением Йовича, игрок будет продан Об этом сообщает Daily Star.

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович покинет команду по окончании сезона.

Согласно источнику, испанский клуб возмущен поведением игрока, который с разрешения руководства вернулся в Сербию, однако, нарушил 28-дневный карантин, установленный в стране. Отмечается, что «сливочные» уже предложили его услуги «Челси» и «Тоттенхэму».

Ранее президент Сербии Александр Вучич пригрозил игроку арестом, если он еще раз нарушит правила карантина.

Добавим, что 22-летний нападающий отыграл в этом сезоне 24 матча, забил два гола и отдал два голевых паса.