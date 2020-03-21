«Интер» может купить 20-летнего защитника «Вероны» Албанец Мараш Кумбулла рассматривается как один из вариантов замены 34-летнего аргентинца Диего Година.

Миланский «Интер» проявляет интерес к 20-летнему защитнику «Вероны» Марашу Кумбулла. Он может заменить 34-летнего аргентинца Диего Година, сообщает Corriere dello Sport. Трансфер албанца оценивается в 22,5 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провел в составе «Вероны» 19 матчей и забил один гол.