«Слуцк» может сняться с чемпионата Белоруссии Причиной станет не коронавирус, а финансовые проблемы команды.

«Слуцк» может сняться с чемпионата Высшей лиги Белоруссии из-за потери основного спонсора.

В клубе сразу возникли большие финансовые затруднения.

«Ситуация непростая. Клуб и вся его инфраструктура – детище сахарорафинадного завода, социальный проект, на самом деле. Но как только возникла сложная ситуация, комбинат от клуба отказался», - приводит «Слуцкий край» слова председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Андрея Янчевского.

По его словам, город и другие, более мелкие, предприятия продолжат оказывать поддержку, но их усилий окажется недостаточно. Тогда, если ситуация не изменится, Слуцк покинет Высшую лигу.