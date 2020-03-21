«Витебск» обыграл «Городею» в чемпионате Белоруссии Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве.

«Витебск» в первом туре стартовавшего чемпионата Белоруссии на своем поле победил «Городею». Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный забитый мяч на счету Александра Позняка. Весь второй тайм хозяева провели в меньшинстве.

Чемпионат Белоруссии - единственный в Европе, где проводятся матчи. Все остальные национальные первенства приостановлены из-за коронавируса.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.