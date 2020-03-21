«Рома» заинтересована в приобретении экс-зенитовца Гарая Римляне планируют укрепить линию обороны перед следующим сезоном Серии А.

«Рома» проявляет интерес к бывшему игроку «Зенита», а сейчас защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю.

33-летний аргентинец призван укрепить оборону команды в случае ухода Криса Смоллинга, который может покинуть «Рому» уже этим летом, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Гарая рассчитан до июня этого года, таким образом, он может оказаться в «Роме» бесплатно. Аргентинец провел 23 матча в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.