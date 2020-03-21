«Рома» заинтересована в приобретении экс-зенитовца Гарая

«Рома» проявляет интерес к бывшему игроку «Зенита», а сейчас защитнику «Валенсии» Эсекиэлю Гараю.
33-летний аргентинец призван укрепить оборону команды в случае ухода Криса Смоллинга, который может покинуть «Рому» уже этим летом, сообщает Corriere dello Sport.
Контракт Гарая рассчитан до июня этого года, таким образом, он может оказаться в «Роме» бесплатно. Аргентинец провел 23 матча в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.
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