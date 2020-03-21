«Ислочь» обыграла «Неман» В чемпионате Белоруссии продолжается первый тур.

В белорусской высшей лиге «Ислочь» на своем поле со счетом 1:0 обыграла «Неман».

Единственный гол на 88-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил гвинейский нападающий хозяев Момо Янсане.

«Неман» с 43-й минуты играл вдесятером. За второе предупреждение был удален сербский защитник Зоран Марушич.

Во втором туре ориентировочно 3 апреля. «Ислочь» встретится на выезде с ФК «Смолевичи», а «Неман» примет «Витебск».