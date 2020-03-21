Анчелотти в «Эвертоне» нужен Иммобиле

Ливерпульский «Эвертон» по инициативе главного тренера команды Карло Анчелотти рассматривает возможность трансфера форварда «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле. Об этом сообщает 90min.com
После 26 туров, которые удалось провести в серии А, 30-летний Иммобиле возглавляет список лучших бомбардиров, забив 27 голов в 26 матчах.
В июля 2016 года «Лацио» приобрел нападающего у «Севильи» за 9,45 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 млн.
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