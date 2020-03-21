Форвард «Рейнджерс» Морелос может перейти в «Атлетико»

Испанская газета As сообщает, что колумбийский нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Альфредо Морелос может перебраться в мадридский «Атлетико».
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заинтересован в укреплении линии нападения, и трансфер Морелоса выглядит для «Атлетико» перспективным вариантом. Сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро.
23-летний нападающий в 45 матчах нынешнего сезона в составе «Рейнджерс» забил 29 голов в разных турнирах и сделал 10 результативных передач. Клуб из Глазго приобрел колумбийца у финского ХИКа в июле 2017 года за 1,2 млн евро.
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