Форвард «Рейнджерс» Морелос может перейти в «Атлетико» В нынешнем сезоне колумбиец забил 29 мячей в 45 играх.

Испанская газета As сообщает, что колумбийский нападающий шотландского клуба «Рейнджерс» Альфредо Морелос может перебраться в мадридский «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне заинтересован в укреплении линии нападения, и трансфер Морелоса выглядит для «Атлетико» перспективным вариантом. Сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро.

23-летний нападающий в 45 матчах нынешнего сезона в составе «Рейнджерс» забил 29 голов в разных турнирах и сделал 10 результативных передач. Клуб из Глазго приобрел колумбийца у финского ХИКа в июле 2017 года за 1,2 млн евро.