Одион Игало: Сейчас не время обсуждать полноценный трансфер в «МЮ», главное, чтобы люди выздоровели Нигерийский нападающий выступает за английский клуб на правах аренды, продолжая принадлежать «Шанхай Шеньхуа».

В интервью британской газете The Sun форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что на фоне пандемии коронавируса негоже обсуждать его будущее в «Манчестер Юнайтед».

30-летний нигериец перешел в «МЮ» из китайского «Шанхай Шеньхуа» 31 января на правах аренды до конца нынешнего сезона, но в соглашении прописана возможность полноценного трансфера.

«Говорить о таких вещах сейчас – это не только эгоистично, но и бестактно, – заявил Игало. – Я даже не думаю об этом. Сейчас перед всеми нами стоит не футбольная, а глобальная задача. Нельзя ставить футбол выше вопросов, касающихся здоровья.

Сейчас важно сохранять себя в безопасности и молиться, чтобы те, кто борется с коронавирусом, выздоровели.

Это еще одно напоминание о том, что мы должны делиться любовью в этом мире. Продолжайте проявлять доброту друг к другу, потому что проблема, стоящая перед одним, проблема для всех».

В четырех матчах в АПЛ за «МЮ» Игало ни разу не отличился, но зато забил два гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах Лиги Европы, а также оформил дубль в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби» (3:0, 5 марта).