Криштиану Роналду и Жорже Мендеш помогут португальским больницам Футболист «Ювентуса» и его агент активно включились в борьбу с коронавирусом.

Испанская газета AS сообщает, что известный футбольный агент Жорже Мендеш заказал 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок. Все это и солидная сумма денег будут пожертвована больницам города Порту.

К инициативе Мендеша собирается присоединиться и его самый знаменитый клиент Криштиану Роналду. Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии в данный момент находится на острове Мадейра вместе со своей семьей.

На территории Португалии было зафиксировано 1 280 случаев заражения COVID-19. 12 человек скончались от последствий инфекции. В стране введено чрезвычайное положение.