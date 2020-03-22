«Матч ТВ» будет показывать матчи чемпионата Австралии Завтра можно будет посмотреть две игры национального первенства.

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила о приобретении прав на показ матчей чемпионата Австралии.

Напомним, что турнир не приостанавливался из-за коронавируса – лишь некоторые матчи были перенесены на другую даты.

Лидером чемпионата является «Сидней», опережающий на восемь очков идущий вторым «Мельбурн Сити». Тройку лучших замыкает «Веллингтон Феникс».

В понедельник, 23 марта, на канале «‎Матч! Футбол 1» запланированы два матча «Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити» (11.25 по мск) и «Перт Глори» – «Вестерн Юнайтед» (13.25).