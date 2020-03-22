Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»

Как сообщает Sky Sports, речь идет о «Ливерпуле» и «Арсенале», пристально следивших за выступлениями 20-летнего француза в нынешнем сезоне.
Отмечается, что пока никаких предложений по игроку не поступало. Главной причиной является то, что команды изучают другие варианты усиления обороны.
Ндика перешел в «Айнтрахт» из «Осера» в июле 2018 года за 5,5 миллионов евро. С тех пор защитник отыграл 61 поединок, забил два гола и отдал четыре результативных передачи. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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