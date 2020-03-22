«Страсбур» продлил контракт с главным тренером Пресс-служба «Страсбура» сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Тьерри Лоре.

Отмечается, что новое соглашение с 56-летним специалистом будет действовать до лета 2021 года.

Лоре тренирует команду с июля 2016-го. Под его руководством «Страсбур» сыграл 170 матчей, одержал 70 побед, 42 раза сыграл вничью и потерпел 58 поражений.

В нынешнем сезоне «Страсбур» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 27 поединков.