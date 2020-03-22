Судья РПЛ Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода Рефери обслуживает матчи РПЛ с 2009 года.

Арбитр российской премьер-лиги Михаил Вилков избран новым президентом федерации футбола Нижнего Новгорода.

«На отчетно-выборной конференции, проходившей в Фоке «Мещерский», единогласным решением был избран новый президент ФФНН Михаил Федорович Вилков», — говорится в сообщении на странице федерации во «Вконтакте».

Вместе с Вилковым в состав исполкома федерации вошли бывшие арбитры Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также Егор Егоров, работающий на играх второго дивизиона.

Напомним, ранее Федерацию футбола Мордовии возглавил бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.