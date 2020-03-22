Судья РПЛ Вилков возглавил федерацию футбола Нижнего Новгорода

Арбитр российской премьер-лиги Михаил Вилков избран новым президентом федерации футбола Нижнего Новгорода.
«На отчетно-выборной конференции, проходившей в Фоке «Мещерский», единогласным решением был избран новый президент ФФНН Михаил Федорович Вилков», — говорится в сообщении на странице федерации во «Вконтакте».
Вместе с Вилковым в состав исполкома федерации вошли бывшие арбитры Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также Егор Егоров, работающий на играх второго дивизиона.
Напомним, ранее Федерацию футбола Мордовии возглавил бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов. 20.03.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена Дайте народу всего один матч. «Зенит» – «Спартак». На Кубок. В Сочи В наше тревожное время неплохо было бы отвлечь народ от мрачных мыслей. И подарить ему хотя бы одну игру, которая стала бы настоящей отдушиной на фоне печальных новостей. 20.03.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей