Роберто Манчини: Я даже не думал о том, чтобы уехать из Италии из-за коронавируса Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в своей стране.

– Я даже не думал о том, чтобы уехать из Италии на это время, потому что я чувствую себя здесь в безопасности и полностью уверен в наших врачах, которые проделывают героическую работу. Я хочу чувствовать себя рядом с нуждающимися. Я говорю это как простой гражданин, а не потому, что я представляю Италию, – цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

55-летний специалист возглавляет сборную с 14 мая 2018 года. Под его руководством команда приняла участие в 19 матчах, одержала 13 побед, четыре раза сыграла вничью и дважды уступила. Италия с первого места вышла на чемпионат Европы 2020 года. В финальной стадии ее соперниками должны стать Турция, Швейцария и Уэльс.

Напомним, что УЕФА из-за коронавируса перенес Евро-2020 на лето 2021 года.