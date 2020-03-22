Главный тренер «Шеффилда»: Сезон в АПЛ должен быть завершен, здесь не может быть компромиссов - Советский спорт
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22 марта 2020 12:34ФутболНечаев Юрий

Главный тренер «Шеффилда»: Сезон в АПЛ должен быть завершен, здесь не может быть компромиссов

Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер убежден, что сезон в АПЛ должен быть доигран.

«Я считаю, что сезон должен быть завершен, здесь не может быть компромиссов. Мы должны закончить сезон, сколько бы времени это не заняло. Идея заморозить таблицу не для меня, даже если наше положение в таблице кажется неплохим. Английская Премьер-Лига – это гонка, 38 матчей. Неважно, на сколько очков кто-то оторвался, в спорте может случиться что угодно», – приводит слова Уайлдера Daily Mail.

Напомним, «Шеффилд» занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 43 очка, проведя, при этом, на один матч меньше ближайших конкурентов.

В последних пяти встречах «Юнайтед» одержали три победы, один раз проиграли и один раз сыграли вничью.

Добавим, что из-за распространения коронавируса возобновление всех профессиональных лиг в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля.

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