Сборная России: Кто повторит бодрую зарядку от Черышева? (видео) Спортсмен тренируется в домашних условиях.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев показал, как поддерживает форму во время паузы, вызванной распространением коронавируса.

Видео тренировки опубликовал Twitter национальной команды.

Команде напротив физкульт-привет 💪🏻

⠀

Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома ⚽️ pic.twitter.com/tUArDL7k2l — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2020

«Команде напротив физкульт-привет. Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома», - подписан видеоролик.

Напомним, сразу несколько игроков «Валенсии» сдали положительный тест на коронавирус. Среди заболевших оказался и бывший игрок «Зенита» Эсекиель Гарай.

Валенсийцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка после 27 туров.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.