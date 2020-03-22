Рио Фердинанд: Сейчас ван Дейк - лучший защитник в мире Сезон в Англии прерван из-за коронавируса.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал Виргила ван Дейка из «Ливерпуля» лучшим защитником в современном футболе.

«Кто лучше — Видич в свои лучшие годы или ван Дейк? Я бы выбрал Видича, потому что он был моим партнером по команде. Он прикрывал мою спину, а я — его. Впрочем, мне нравится ван Дейк. Он сейчас — лучший защитник в мире, это точно», — цитирует Daily Mail Фердинанда.

Напомним, ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. В составе мерсисайдцев он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Всего за «Ливерпуль» голландец провел 113 матчей, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

В послужном списке игрока четыре мяча в 33 играх в футболке сборной Нидерландов.