Спортивный директор «РБ Лейпциг» признал, что Вернер может покинуть команду Ранее СМИ сообщали, что к форварду сборной Германии проявляет серьезный интерес «Ливерпуль».

В интервью немецкой газете Bild спортивный директор «РБ Лейпциг» Маркус Кроше заявил, что клуб готов к расставанию с Тимо Вернером и уже ищет замену нападающему немецкой сборной:

«Для Тимо вполне естественно быть объектом внимания других клубов. Но это не заставляет меня не спать по ночам. Мы к этому готовы и держим в уме альтернативы».

Ранее в различных СМИ сообщалось о том, что «Ливерпуль» готов заплатить за 24-летнего форварда около 60 миллионов евро, и сделка может быть оформлена уже в апреле.

К «красным быкам» Вернер присоединился в июле 2016 года. «РБ Лейпциг» заплатил «Штутгарту» 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне Тимо забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 25 играх чемпионата Германии. Всего на его счету 84 забитых мяча в 213 матчах бундеслиге, а также 11 голов в 29 встречах за национальную команду.