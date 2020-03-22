Роберто Манчини: Из-за коронавируса умер мой друг детства, никто не был готов к этому аду на земле - Советский спорт
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22 марта 2020 18:38ФутболШарафудинов Виктор

Роберто Манчини: Из-за коронавируса умер мой друг детства, никто не был готов к этому аду на земле

Главный тренер сборной Италии сравнил пандемию с ударом по лицу.

Роберто Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о ситуации с пандемией в Италии:

«Я беспокоюсь о моих родителях, которые живут в Ези возле Анконы, хотя у них сейчас все хорошо. Звонила моя сестра и рассказала о том, что мой друг детства умер от коронавируса. Когда мы были мальчишками, вместе играли в футбол. Он работал в благотворительной организации в Ези.

Вид военного конвоя, который вывозил 150 гробов из Бергамо был словно удар по лицу. Никто не был готов к этому аду на земле.
Наши медики делают героическую работу. Я верю в них. Вот почему я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию».

От пандемии коронавируса в Италии уже умерло более 4000 тысяч человек. Около 3000 летальных случаев было зафиксировано в провинции Ломбардия, где находятся Милан, Бергамо и Брешиа.

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