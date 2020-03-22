Отец Йовича: Из моего сына делают преступника, а ведь случилось обычное недопонимание - Советский спорт
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22 марта 2020 19:47ФутболГичунцев Артур

Отец Йовича: Из моего сына делают преступника, а ведь случилось обычное недопонимание

Ранее сообщалось, что футболист нарушил карантин.

Милан Йович, отец форварда «Реала» Луки Йовича, прокомментировал скандальные события вокруг своего сына.

Ранее сообщалось, что испанский клуб возмущен поведением игрока, который с разрешения руководства вернулся в Сербию, однако, нарушил 28-дневный карантин, установленный в стране. Отмечается, что «сливочные» уже предложили его услуги «Челси» и «Тоттенхэму».

«Он сдал два теста на коронавирус. Оба оказались отрицательными. После этого он уехал в Сербию, но не только к девушке, а к семье, к людям, которых он любит. Сейчас из него делают преступника, а ведь случилось обычное недопонимание. Но если он преступник, тогда отправьте его в тюрьму!

Что касается фотографий, где Лука веселится, то этой фейк. Они были сделаны пару месяцев назад в Испании. Вот и все», – цитирует отца футболиста AS.

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