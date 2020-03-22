Сослан Джанаев: Кокорин в великолепной форме и дал команде хороший импульс Футболист был арендован у «Зенита».

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, как переход Александра Кокорина повлиял на его команду.

Отметим, что форвард не играл больше года, поскольку отбывал тюремный срок за избиение трех человек в центре Москвы.

«Пришел Кокорин, он знает многих ребят, которые выступают с нами в команде. Со многими он пересекался в «Зените», сборной. Нужно понимать, что он провел много времени без игры, но он в великолепной форме и дал команде хороший импульс. Плохих манер он не нахватался, интеллигентно разговаривает», – сказал Джанаев в эфире программы «Все на Матч!»

29-летний Кокорин отыграл в составе «Сочи» 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.