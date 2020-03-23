Джейми Каррагер: Если сезон не будет доигран, это будет неправильно Чемпионат Англии прерван из-за коронавируса.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер убежден, что сезон в Англии необходимо доиграть.

«Столько людей так много вложили в этот сезон… Не знаю, как его можно не доиграть. Мы все знаем, что «Ливерпуль» станет чемпионом, но если сезон не будет доигран, это будет как-то неправильно. «Ливерпулю» могут присудить титул, но после этого всегда будет ощущение, что в этом что-то не так. Когда бы ни была назначена дата возобновления, сезон нужно доиграть», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В 29 сыгранных матчах команда Юргена Клоппа одержала 27 побед и по одному разу сыграла вничью и проиграла. Мерсисайдцы набрали 82 очка и на 25 очков опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы провела на один матч меньше.

Добавим, что в последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом Англии в сезоне 1989/90.