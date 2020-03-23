Экс-игрок «Рубина», заразившийся коронавирусом: Когда я пошел в душ, чуть не потерял сознание Количество заболевших растет с каждым днем.

Нападающий «Эльче» Жонатас, ранее выступавший за казанский «Рубин», рассказал, как плохо чувствовал себя во время болезни.

«Я почувствовал жар и недомогание и решил, что это мигрень. Утром я пришел к врачу, и он сказал мне срочно пройти тест на коронавирус. Тест дал положительный результат.

Я не мог тренироваться из-за слабости, особенно в первые три дня. У меня не было сил ни на что. Когда я пошел в душ, чуть не потерял сознание. Боль была очень сильная, я никогда такого не испытывал. Сейчас мне лучше, я вернулся к тренировкам. Но я спортсмен, а мне было очень больно, теперь представьте, каково людям в возрасте», — рассказал футболист в интервью Globoesporte.

Напомним, Жонатас выступал за «Рубин» в период с 2016 по 2017 год. В составе казанского клуба он провел 35 матчей, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

15 марта футболист сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.