«Атлетико» летом могут покинуть три игрока Полузащитники Томас Парти и Тома Лемар, а также нападающий Диего Коста могут покинуть «Атлетико» этим летом.

Как сообщает AS, мадридский клуб готов продать Косту и Лемара, так как главный тренер «матрасников» Диего Симеоне не предоставляет им большого количества игрового времени.

Контракт с 31-летним Костой истекает летом 2021 года, и команда уже подыскала ему замену в лице нападающего «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелоса, а 24-летний Лемар близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Что касается Томаса, то 26-летнего ганца хочет приобрести «Арсенал» – сумма трансфера должна составить 50 миллионов евро. Однако «Атлетико» не желает продавать своего игрока, надеясь оставить его в команде.

Подопечные Симеоне занимают шестое место в чемпионате Испании, набрав 45 очков после 27 туров. Также мадридский клуб продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов – в 1/8 финала «Атлетико» дважды обыграл действующих чемпионов турнира «Ливерпуль» (1:0, 3:2)