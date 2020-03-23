Глеб - о продолжающемся чемпионате Белоруссии: Очень сложно понять нашу страну Практически все европейские первенства прерваны из-за коронавируса.

Бывший футболист «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб высказал свое отношение к тому, что чемпионат в его стране не прерван из-за пандемии коронавируса.

«Из-за коронавируса отменили еврокубки. Это хорошо, нужно принимать усилия, чтобы остановить болезнь. Однако у нас это никого не волнует, это невероятно. Может быть, президент просто выжидает, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация? Все в Белоруссии видят, что случилось с Италией и Испанией. Но наши власти считают ситуацию не такой экстремальной. Лично я сижу с семьей дома. Очень сложно понять нашу страну. Все лиги остановили, но у нас никто это не считает проблемой. Почему так? Я не знаю», — цитирует Глеба The Sun.

Напомним, чемпионат Белоруссии остается последним турниром в Европе, не приостановленным из-за коронавируса.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. В Белоруссии выявлено 76 случаев заражения.

11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.