«Наполи» готов заменить Кулибали защитником «Фрайбурга» Защитник «Фрайбурга» Робин Кох может оказаться ближайшим летом в «Наполи».

По информации Calcio Mercato, 23-летний немец будет призван заменить в неаполитанском клубе Калиду Кулибали, который близок к уходу из команды – 28-летний сенегальский игрок интересен «ПСЖ», «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».

Кох выступает за «Фрайбург» с августа 2017 года. С тех пор он принял участие в 79 матчах, забив пять голов и отдав два ассиста. В нынешнем сезоне на его счету 26 проведенных поединков, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Также немецкий защитник провел две встречи в составе национальной сборной.

Контракт Коха с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.