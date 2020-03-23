«Наполи» готов заменить Кулибали защитником «Фрайбурга»

По информации Calcio Mercato, 23-летний немец будет призван заменить в неаполитанском клубе Калиду Кулибали, который близок к уходу из команды – 28-летний сенегальский игрок интересен «ПСЖ», «Реалу» и «Манчестер Юнайтед».
Кох выступает за «Фрайбург» с августа 2017 года. С тех пор он принял участие в 79 матчах, забив пять голов и отдав два ассиста. В нынешнем сезоне на его счету 26 проведенных поединков, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Также немецкий защитник провел две встречи в составе национальной сборной.
Контракт Коха с «Фрайбургом» рассчитан до лета 2021 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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