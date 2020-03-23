Кристиан Нобоа: Кокорин — супернападающий Полузащитник «Сочи» выразил восхищение своим одноклубником.

Кристиан Нобоа признался, что считает своего одноклубника по «Сочи», принадлежащего «Зениту» Александра Кокорина супернападающим.

«Его игра — супер. Хороший нападающий.Он не опускается ниже своего уровня и всегда выкладывается по полной. Всегда хочет забить. Когда футболист такого уровня играет за твою команду, знаешь, что он обязательно поможет», - приводит Sport24 слова Нобоа.

Он добавил, что, даже пропустив год, можно не растерять навыки игры в футбол, и Кокорин это доказал. Даже не смотря на травмы и тюрьму.