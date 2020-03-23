«Бавария» предложит Коману новый контракт Мюнхенский клуб готов предложить французу новое соглашение на улучшенных условиях.

«Бавария» предложит 23-летнему французскому защитнику Кингсли Коману продлить контракт.

Условия будут значительно улучшены, сообщает L'Equipe. Действующий договор Комана истекает в 2023 году. Мюнхенцы хотят продлить соглашение до 2025-го года.

В текущем сезоне Коман провел 24 матча во всех турнирах. Он забил пять голов и сделал пять голевых передач.