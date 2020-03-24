Артем Милевский: Кто начнет чихать, несем градусник — не до шуток Нападающий «Динамо»Брест» признался, что играть или не играть из-за пандемии коронавируса — решать не футболистам.

Украинский форвард Артем Милевский брестского «Динамо», которое участвует в единственном продолжающемся чемпионате в Европе, — первенстве Белоруссии — заявил, что решение о проведении соревнований принимают не футболисты.

«Желаю всем здоровья. Что касается чемпионата Белоруссии, то нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение, поэтому первый тур уже состоялся, и для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго тура. Пока играем, и у власти на данный момент все под контролем» — приводит слова Милевского «Профутбол».

Он добавил, что паники нет. Все магазины открыты, все работает, на улицах много людей в Бресте. Нападающий пожелал всем добра и здоровья, но все-таки ограничивать контакты.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.