Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу Стадион «Пакаэмбу» в Сан-Паулу превратится в больницу под открытым небом для лечения случаев вспышки коронавируса.

Как сообщает АP, предполагается, что через десять дней стадион, рассчитанный на 45 тысяч болельщиков, сможет вместить около 200 больничных коек.

Отмечается, что арена находится рядом с несколькими ключевыми больницами в крупнейшем мегаполисе Бразилии, который является местным эпицентром болезни.

Ранее почти все арены, используемые на чемпионате мира 2014 года, были также предложены клубами в качестве больниц и медицинских учреждений.

Добавим, что стадион до 2014 года был домашней ареной «Коринтианса».

На текущий момент в Бразилии зарегистрировано около 1900 инфицированных и 34 случая смерти.

Напомним, 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.