Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 09:42Футбол

Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу

Стадион «Пакаэмбу» в Сан-Паулу превратится в больницу под открытым небом для лечения случаев вспышки коронавируса.

Как сообщает АP, предполагается, что через десять дней стадион, рассчитанный на 45 тысяч болельщиков, сможет вместить около 200 больничных коек.

Отмечается, что арена находится рядом с несколькими ключевыми больницами в крупнейшем мегаполисе Бразилии, который является местным эпицентром болезни.

Ранее почти все арены, используемые на чемпионате мира 2014 года, были также предложены клубами в качестве больниц и медицинских учреждений.

Добавим, что стадион до 2014 года был домашней ареной «Коринтианса».

На текущий момент в Бразилии зарегистрировано около 1900 инфицированных и 34 случая смерти.

Напомним, 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.

Дибале можно, а другим нет. Почему звездам «Юве» устроили буллинг Италия возмущена двойными «коронавирусными» стандартами в отношении футбольных миллионеров и простого населения. Не исключено, скоро эта тема станет актуальна и в России. 23.03.2020 17:35 Футбол Кузнецов Дмитрий
Как спортивный мир попал на миллиарды евро и чем живет Италия на карантине. Анонс свежего ССФ Во вторник, 24 марта появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 23.03.2020 12:30 Футбол Анисимов Вадим
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Волосожар и Траньков решили срочно покинуть США Все соревнования по фигурному катанию в России отменены Клуб Евгении Медведевой закрыт на карантин
Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук - с женой Глядя на то, что вытворяют россияне в свободное от хоккея время голкипер «Бостона» Тукка Раск задумывается о завершении карьеры. 23.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезни Не считая локаутов, чемпионат НХЛ остановлен всего второй раз в истории. Первый случился 101 год назад – в 1919-м. И тоже из-за эпидемии смертоносного вируса. 20.03.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
Одиночество в «Сельте». Смолов переживает карантин без друзей и семьи Российский нападающий оказался в незавидной ситуации – в результате жестких условий карантина он оказался наедине с самим собой и интернетом. 23.03.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
09:42 Футбол Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу
09:19 Футбол «Наполи» отказался от решения возобновить тренировки
09:11 Хоккей «Мэдисон Сквер Гарден» предложили переоборудовать под больницу
08:56 Футбол Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса
08:39 Футбол Коутиньо летом может перебраться в «Челси»
08:21 Футбол Алексей Сорокин: Решение УЕФА о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы абсолютно взвешенное
08:09 Олимпиада Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады в Токио
07:46 Футбол Паоло Мальдини: Поправлюсь через неделю
07:30 Хоккей НХЛ не планирует в следующем сезоне сокращать число матчей регулярного чемпионата
07:14 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Все тренеры сборной остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне
06:58 Легкая атлетика World Athletics рассматривает возможность изменения сроков проведения чемпионата мира 2021 года
06:42 Олимпиада Генсек правительства Японии: МОК не сообщал нам о переносе сроков проведения Олимпиады
06:27 Футбол Роман Широков: Все будет хорошо, мы пандемию победим
06:10 Олимпиада Олимпийский комитет США призвал перенести проведение Олимпиады в Токио
01:56 Бокс Генри Сехудо: Преклоните колени
01:31 Футбол Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать
01:12 Регби Итальянский регбист 13 часов работал водителем скорой помощи
00:55 Футбол Артем Милевский: Кто начнет чихать, несем градусник — не до шуток
00:25 Футбол «Сочи» планирует предложить Кокорину полноценный контракт
00:10 Футбол Источник: «Локомотив» может возглавить нынешний тренер «Олимпиакоса»
Цена на нефть выросла, но российская Urals осталась без покупателей
Нижний Тагил занял четвёртое место в рейтинге развития промышленных городов региона
Минздрав Ставрополья избавился от инфекциониста с коронавирусом
15 человек из-за коронавируса находятся в инфекционном госпитале во Владивостоке
Проверки автобусов на качество дезинфекции начались в Ростове
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика