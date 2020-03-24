«МЮ» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа» Нападающий получит возможность заключить полноценный контракт с английским клубом.

Арендованный у «Шанхай Шеньхуа» нигерийский форвард Одион Игало может быть выкуплен «МЮ» после окончания срока аренды.

Англичане для этого должны заплатить за игрока около 16 млн евро, сообщает The Daily Mail.

Игало провел в текущем сезоне восемь матчей за «МЮ». Он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Аренда нигерийца рассчитана до конца этого сезона.