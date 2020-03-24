«МЮ» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 11:32ФутболТрофименко Кирилл

«МЮ» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»

Нападающий получит возможность заключить полноценный контракт с английским клубом.

Арендованный у «Шанхай Шеньхуа» нигерийский форвард Одион Игало может быть выкуплен «МЮ» после окончания срока аренды.

Англичане для этого должны заплатить за игрока около 16 млн евро, сообщает The Daily Mail.

Игало провел в текущем сезоне восемь матчей за «МЮ». Он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Аренда нигерийца рассчитана до конца этого сезона.

Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук – с женой Глядя на то, что вытворяют россияне в свободное от хоккея время голкипер «Бостона» Тукка Раск задумывается о завершении карьеры. 23.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Дмитрий Живоглядов: Не знаю, как Семин будет совмещать тренировки с самоизоляцией 25-летний защитник «Локомотива» рассказал о буднях вице-чемпионов России во время вынужденного перерыва в чемпионате. 23.03.2020 20:15 Футбол Григорьевская Юлия
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется Лидер «Зенита» и сборной России дал большое интервью официальному сайту питерского клуба. Приводим главное. 23.03.2020 19:30 Футбол
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
12:42 ММА Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона
12:31 Хоккей Борис Миронов: Если две команды уже снялись с плей-офф, нужно завершать чемпионат
12:28 ММА Лобов хочет подраться с другом Нурмагомедова
12:27 Футбол Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
12:05 Хоккей Владимир Крикунов: Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить
12:03 Футбол «Наполи» планирует купить Иммобиле
11:48 Олимпиада Источник: Япония согласится на перенос ОИ-2020
11:32 Футбол «МЮ» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»
11:31 Футбол Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта
11:24 Биатлон Вольфганг Пихлер: Если Нильссон научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка
11:09 Футбол Нападающий ЦСКА Нисимура вернулся в Японию
10:50 Футбол Кавани может перейти в «Бока Хуниорс»
10:30 Футбол «Манчестер Сити» заинтересовался защитником «Брешии»
10:29 Футбол Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте
10:19 Фигурное катание Алена Леонова: Отмена чемпионата мира – удар по фигуристам
10:11 Футбол Гол Фернандеса признан самым красивым в РПЛ в марте
09:42 Футбол Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу
09:19 Футбол «Наполи» отказался от решения возобновить тренировки
09:11 Хоккей «Мэдисон Сквер Гарден» предложили переоборудовать под больницу
08:56 Футбол Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса
Цена на нефть выросла, но российская Urals осталась без покупателей
Названо количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в Карелии
Ещё два жителя Приморья заразились коронавирусом
В минздраве Башкирии сообщили последние данные о первых зараженных коронавирусом
Оренбуржцам запретили ходить в бассейны, кинотеатры, фитнес-центры и аквапарк
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика