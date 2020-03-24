«Наполи» планирует купить Иммобиле На форварда «Лацио» претендуют также «Интер», «Милан» и другие клубы.

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле заинтересовал «Наполи». Как сообщает Calciomercato, неаполитанцы являются главными претендентами на игрока.

30-летний форвард привлек внимание еще нескольких известных клубов, среди которых «Милан» и «Интер». Стоимость нападающего оценивается в 50 млн евро.

В текущем сезоне Иммобиле провел 33 матча за «Лацио». Он забил 30 голов и отдал семь результативных передач.