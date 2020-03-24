«Лацио» продлит контракт с Иммобиле Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле, по всей вероятности, продолжит карьеру в римском клубе.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «орлов» готово предложить 30-летнему итальянцу новый контракт до лета 2024-го с зарплатой четыре миллиона евро в год.

Отметим, что нынешнее соглашение с игроком истекает 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Наполи».

Иммобиле перешел в «Лацио» в июле 2016-го из «Севильи» за 9,45 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 167 матчах, забил 116 голов и отдал 32 ассиста.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 30 забитых мячей и семь результативных передач в 33 встречах. Его команда занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 62 очка после 26 туров.