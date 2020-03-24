Кулибали изъявил желание покинуть «Наполи» Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали хочет уйти из команды по окончании сезона.

По информации II Mattino, 28-летний игрок сообщил руководству неаполитанцев о своем желании покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что «Наполи» уже нашел замену Кулибали в лице защитника «Фрайбурга» Робина Коха. Поэтому, вариант с уходом игрока из команды более, чем реален. За ситуацией вокруг сенегальца активно следят «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в 2014 году итальянский клуб приобрел Калиду Кулибали у бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. С тех пор он отыграл 233 матча, забил десять голов и отдал пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.