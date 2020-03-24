Раньери – о чемпионстве «Лестера»: Я боялся, что команда может оказаться под давлением Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери, ранее возглавлявший «Лестер», вспомнил чемпионский сезон английской команды в сезоне 2015/2016.

– Было важно, чтобы ребята не чувствовали слишком большую ответственность. Я боялся, что они могут оказаться под давлением. Поэтому я хотел ставить маленькие цели. Сначала избежать вылета, затем бороться за Европу, а затем биться за титул. Я делал это до конца, я всегда не хотел драматизировать, – цитирует Раньери Marca.

Напомним, что 68-летний специалист возглавлял «Лестер» с июля 2015 по февраль 2017 года. В сезоне 2015/2016 его команда сенсационно стала чемпионом Англии, набрав 81 очко в 38 турах. Также он вывел «лисов» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данный момент, Раньери тренирует «Самдпорию», занимающую 16-е место в серии А.